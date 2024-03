Héctor Moreno, leyenda hasta para retirarse: "No quiero quitar un puesto"

Si no va a llegar al Mundial de 2026, ¿para qué ocupar un lugar en el proyecto de la Selección Mexicana? Esa reflexión de Héctor Moreno derivó en su retiro oficial del Tri, luego 17 años a disposición del equipo mayor.

“Tengo un año y medio de contrato, no sé si para el 2026, que es el Mundial, esté jugando todavía, entonces sería engañarme y quitarle el puesto a gente que se puede foguear”, dijo el defensa de 36 años en palabras replicadas por varias cuentas en redes sociales. “El año pasado tuve una llamada con Duilio Davino; me preguntaba mi posición hacia la Selección Nacional y le externé mi decisión de ya no volver”.

27 de marzo de 2023 (2-2 ante Jamaica) será recordado como el último partido de Moreno en su etapa como seleccionado nacional, pues, al igual que Andrés Guardado en 2022, decidió dar un paso al costado.

🇲🇽🥹¡SE RETIRA UN HISTÓRICO!



👉Hector Moreno confirmó su adiós de la Selección Mexicana



🗣"Simplemente tengo un año y medio de contrato, probablemente no sé si para el 2026, que es el Mundial, esté jugando todavía, entonces sería engañarme y quitarle el puesto a gente que se… pic.twitter.com/8pBqBl5ssc — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) March 13, 2024

De esta manera, Moreno pone fin a una larga carrera vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana, pues cabe recordar que él fue uno de los jugadores que fue campeón del mundo sub-17 en 2005.

Moreno seguirá jugando con Rayados al menos hasta 2025, pero, por lo dicho en sus propias palabras, tal vez ya no tenga más intenciones de continuar como futbolista profesional. De esta manera, se despedirá del Tri habiendo disputado 132 partidos y con cuatro participaciones en Copas del Mundo.

El canterano de Pumas, exjugador de equipos como PSV, Real Sociedad y Roma es uno de los cinco mejores defensas centrales en la historia de la Selección Mexicana y parte de una generación dorada.