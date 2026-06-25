Gilberto Mora, el jugador que buscan dos 'gigantes' de Europa

Héctor Cantú

La gran sensación de México en la Copa del Mundo es Gilberto Mora, el futbolista más joven de todo el torneo, quien tuvo una actuación destacada en el tercer duelo de la fase de grupos ante Chequia.

Mora se ha convertido en un futbolista altamente deseado por diferentes equipos y, aunque recientemente firmó una extensión de contrato con Xolos de Tijuana, el juvenil apunta al futbol europeo.

Gilberto Mora, el sexto jugador más joven en jugar un Mundial

Su representante, Rafaela Pimienta ha confirmado que Mora jugará en el futbol europeo y las puertas se abren prácticamente al terminar el Mundial.

Dos grandes de Europa han pedido informes y han mostrado interés por Gilberto. Se trata del Barcelona y del Manchester United equipos que siguen de cerca las actuaciones de Mora.

El interés del Barcelona viene de años atrás, cuando invitó al futbolista mexicano a entrenarse en sus instalaciones y hacer un proceso con ellos.

No obstante, su llegada a la Ciudad Condal se antoja complicada ante la diversidad de mediocampistas de alto renombre que tiene en la actualidad el equipo culé.

Por ahora, Mora está totalmente concentrado en el Mundial y será hasta una vez que termine la competición, cuando decida su futuro inmediato.