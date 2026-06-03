Esto es serio: México se juega el invicto antes del Mundial contra Serbia

Redacción FOX Deportes

El examen final de la Selección Mexicana es en Toluca y contra un rival europeo.

El equipo de Javier Aguirre buscará llevar su confianza a tope con una victoria ante Serbia, del viejo conocido Veljko Paunovic.

Aunque lo que suceda aquí no tendrá importancia en comparación con el Mundial, el Tri se juega su invicto en este 2026 hasta antes de encarar el gran torneo, por lo que espera demostrar que es ampliamente superior que la selección número 39 del Ranking FIFA, misma que no estará en el Mundial.

Así llegan ambas selecciones para el último partido de México antes del debut mundialista ante Sudáfrica: