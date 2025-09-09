Corea del Sur, el 'hijo asiático' de la Selección Mexicana

Enrique Gómez

De todas las 47 selecciones que tiene Asia, ninguna ha enfrentado más veces a México que Corea del Sur.

El partido de esta noche en el Geodis Park de de Nasville será el número 14 en la historia entre el equipo ‘azteca’ y los ‘Tigres de Asia’, pero ¿quién lleva la ventaja en esta rivalidad que data de 1980?

La Selección Mexicana hila tres victorias consecutivas contra la República de Corea y un dominio incontestable en Mundiales.

· Partidos entre selecciones mayores: 13

· Victorias de México: 8

· Victorias de Corea del Sur: 4

· Primer partido: Corea del Sur ganó 1-0 (1980)

· Historial en Mundiales: Dos triunfos para el Tri (1998 y 2018)

· Último partido: México ganó 3-2 (2020)

· Máxima goleada: 4-0 en favor de los americanos (2014)

Si consideramos los Juegos Olímpicos de 1948, habría que agregar una quinta victoria para Corea.

La tendencia está claramente en favor de la Selección Mexicana y por más que el conjunto norteamericano no haya podido ganarle a Japón y su generación actual de jugadores no convenza a muchos, lo cierto es que, en otros puntos específicos, el Tri parece favorito en la previa del juego:

EQUIPO RANKING FIFA VALOR DE MERCADO RACHA México 13° 200 millones de euros E-V-V-V-E Corea del Sur 23° 121 millones de euros V-D-V-V-V

El Tri tiene mayor calidad en su plantilla (al menos según Transfermarkt), está mejor ubicado en las consideraciones de FIFA y tiene cierta ‘paternidad’, sin embargo, su rival de esta noche parece estar eb un buen momento y se nota con su marca de cuatro victorias en los últimos cinco juegos; el último de ellos justamente ante Estados Unidos, equipo que recién perdió la final de la Copa Oro ante México.

Aunque se espera un partido parejo, el Tri buscará evitar que Corea del Sur le gane por primera vez desde 2006.