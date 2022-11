¿Cómo le ha ido a México cuando empieza el Mundial con empate?

Es verdad que el empate ante Polonia no fue un buen resultado para la Selección Mexicana por cómo se puso el Grupo C, pero la historia dice que igualar en el partido debut no es tan malo para el Tri.

Con el 0-0 ante el equipo polaco, el Tri llegó a cuatro empates en toda su historia debutando en Copas del Mundo, pero ¿cuál fue el destino de México en los otros Mundiales donde inició igualando?

Inglaterra 1966:

· Francia 1-1 México

· 2 puntos totales; no clasificó

México 1970:

· México 0-0 Unión Soviética

· 5 puntos totales; clasificó

· Italia lo eliminó en cuartos

Sudáfrica 2010:

· Sudáfrica 1-1 México

· 4 puntos totales; clasificó

· Argentino lo eliminó en octavos

Catar 2022:

· México 0-0 Polonia

· ¿Cuántos puntos sumará al final?

Las últimas dos veces, el Tri clasificó e incluso en Sudáfrica lo hizo pese a solo ganar un partido.

Antes de que comenzaran a disputarse los juegos del Grupo C del Mundial, empatar ante Polonia no sonaba tan mal, más allá de que el equipo ‘azteca’ sabía de la importancia de vencer a un rival que al parecer estaba a su mismo nivel, sin embargo, después de que el sector arrancó con la insólita victoria de Arabia Saudita ante Argentina, conseguir la victoria era más importante que nunca.

Y es que nadie espera que la ‘Albiceleste’ vaya a tener otro mal partido; el contrario, buscarán desquitarse ante México y respecto a Arabia, ya demostró que no es un ‘flan’. O sea, el partido ‘perdible’ ante el equipo sudamericano ya no se puede perder, mientras que el juego ‘ganable’ ante el equipo asiático ya se ve mucho más difícil de lo que parecía cuando fue el sorteo a principios de abril.

El Tri depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda y aunque no se puede negar que el empate ante Polonia no fue positivo, todavía podría quedar líder del Grupo C.