¿Cómo explica Jaime Lozano el paseo que le dio Uruguay a México?

Jugar con un equipo alternativo ante Uruguay estaba (mal) planeado, entonces perder bajo esa estrategia estaba casi presupuestado. Pero lo que sí preocupa a Jaime Lozano es que su equipo no tuvo rección ante la ‘Celeste’ y dejó que el rival jugara a placer y repitiendo las mismas acciones.

México cayó 4-0 ante Uruguay a tres días de enfrentar a Brasil y a 15 de debutar en la Copa América y mucho influyó que el entrenador decidiera presentarse ante una potencia con un cuadro alterno.

“Nos hicieron prácticamente cuatro o cinco acciones de la misma manera, es lo que más me preocupa. Que no fuimos capaces de entender mejor los contraataques que nos hizo Uruguay. Creo que tenemos que aprender a identificar patrones del rival, saber que son más fuertes, conocer sus fortalezas. Y nos puede pasar una vez, pero no nos puede pasar tres o cuatro veces”, analizó el entrenador.

México, con la moral por los suelos tras la goleada de Uruguay

“Siempre que estemos expuestos y nos atrevamos a jugar con este tipo de rivales, vamos a tener un mal resultado seguramente, tratando de construir algo a mediano y largo plazo, tratando de proyectar una mejor selección a futuro, tratando de generar competencia”, justificó el estratega.

Eso sí, el equipo estelar de México se desplegará ante Brasil y el trabajo de Lozano será levantar la moral del equipo y convencerlos de que se puede mejorar pese a encajar una goleada en 48 minutos.

“Sabemos que con Bolivia iba a ser un equipo, contra Uruguay otro y otro contra Brasil. Pero eso estaba desde antes ya pensado, planeado. Los jugadores de hoy eran los que un poco más tiempo teníande trabajo, de tiempo con nosotros. Y ahora con Brasil, pues bueno, veremos a las más conocidas. No queríamos arriesgarnos a jugar más con los que tenían menos tiempo”, explicó ‘Jimmy’.

Para muchos, esta terrible exhibición fue toda culpa del entrenador, que desperdició la oportunidad de medirse a Uruguay mandando a jugadores suplentes, que quizá nunca vuelvan a jugar juntos.