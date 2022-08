'Chicharito' Hernández explicó el incidente con el niño y la bandera de México

Rechazar al niño fue una mala decisión, pero arrojar la bandera no fue a propósito.

Visiblemente emocional, ‘Chicharito’ Hernández explicó las polémicas actitudes que tuvo en el marco del duelo entre los Angeles Galaxy y Chivas en Houston, donde por momentos al jugador se le vio mala actitud para firmar autógrafos y sacarse fotos, al punto de negarle la atención a un niño.

Respecto a ese incidente, el delantero aceptó que fue un error haberse comportado así con la gente.

“Todos los errores que he llegado a cometer no los hago porque me sienta más o menos que nadie. Tomo decisiones que pueden ser correctas o no y eso es lo bonito de la vida. Es como meter o fallar un pinche gol. A veces la mejor decisión era tirarlo para el otro lado y de eso se aprende. Es bonito asumir responsabilidad, todos somos humanos y todos vamos a tener emociones a flor de piel”, comentó.

Reconocer es de sabios pic.twitter.com/t9joUF4Yqj — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) August 6, 2022

Hernández también aseguró que jamás fue su intención lanzar la bandera, como se vio en un video en el cual aparece repartiendo firmas a los aficionados en las gradas, sino que, por respeto, no quiso rayar el lábaro patrio y cuando soltó la franela tricolor, no se dio cuenta que el aficionado ya no la estaba sostenido, por lo que ésta cayó al suelo.

“No me di cuenta de que la bandera solo la tenía yo agarrada. La estiré y cuando decido no firmarla y la paso, pensé que todavía la estaba sosteniendo esa persona. Estoy muy agradecido con mi país y no quiero que esto sea un cuestionamiento hacia mi patriotismo. Fue un hecho muy desafortunado que se sacó un poco de contexto”, aclaró el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

‘Chicharito’ Hernández es uno de los máximos ídolos del futbol mexicano, pero sus modales en los días recientes le generaron todo tipo de señalamientos, por lo que, al borde de las lágrimas, dio la cara.