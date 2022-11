¿Alguna vez México se ha ido del Mundial sin anotar gol?

Para empezar, hace 60 años que el Tri no se iba en blanco en sus primeros juegos

Ni siquiera en las épocas en que México era un verdadero ‘flan’ en Copas del Mundo se fue sin meter al menos un solo gol, pero la amenaza de que eso suceda en Catar 2022 palpita con fuerza.

No es pesimismo, es solo que un equipo que no tira a portería (como ante Polonia) o solo tiene un tibio disparo a balón parado (como contra Argentina), no tiene posibilidades de mojar, por lo que, de continuar con esta ‘enfermedad’, este Tri será recordado como el peor en toda la historia, pues ni siquiera el representativo ‘azteca’ de la década de los 50s incurrió en semejante vergüenza.

De hecho, solo dos veces en la larga historia ‘mundialera’ del Tri ha pasado que se vaya sin anotar gol en sus primeros dos partidos. Se pensaba que lo sucedido en Chile 1962 (blanqueado por Brasil y España) jamás volvería a suceder, pues en aquel entonces el Tri ni siquiera era un equipo competente, sin embargo, en Catar 2022 sucedió lo mismo; aunque ahora al menos se sumó un punto en el calvario.

En ese Mundial de hace 60 años, México ganó el primer partido de su historia en Copas del Mundo y al menos en esta ocasión espera hacerlo ante Arabia Saudita, donde todavía existe una posibilidad de que el equipo ‘azteca’ clasifique a octavos de final, algo en lo que no falla desde Argentina 1978.

¿Alguna vez México se ha ido en blanco en una fase de grupos de un Mundial? No, nunca y si esta generación de jugadores no quiere una marca de vergüenza indeleble, debe cambiar radicalmente.

Así la marca del Tri en los 17 Mundiales en que ha participado hasta ahora:

Copa del Mundo 1930: 4 goles en fase de grupos

· 1950: 2

· 1954: 2

· 1958: 1

· 1962: 3

· 1966: 1

· 1970: 5

· 1978: 2

· 1986: 4

· 1994: 3

· 1998: 7

· 2002: 4

· 2006: 4

· 2010: 3

· 2014: 4

· 2018: 5

· 2022: Cero a falta de un partido

¿Se imaginan que después de tantas décadas de ‘evolución’ México regrese a su oscurantismo futbolístico? Bueno, viendo sus primeros partidos en Catar 2022, no es nada descabellado.