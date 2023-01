A pesar de todo, "fue un honor dirigir a México" para el 'Tata' Martino

Si todos los técnicos incluyendo al ‘Tata’ Martino fracasaron dirigiendo al Tri, está claro que el problema no está en los entrenadores, sino en el futbol mexicano, donde “el negocio” es lo único que importa.

El argentino reapareció tras el fiasco en Catar 2022 y la expiración de su contrato al frente de la Selección Mexicana para hablar sobre el gran problema que él ve en el balompié ‘azteca’, aunque también admitió que no estuvo a la altura de al menos llevar al equipo a octavos de final.

“En México se nota demasiado el negocio. A mí me gusta algo más equitativo, donde yo, siendo una persona que solo me interesa el futbol, tenga la capacidad de aceptar el negocio; entiendo que se necesita para que esto crezca, pero debe ser en un equilibrio para no dejar de lado el crecimiento futbolístico y que se puedan producir jugadores para jugar en la liga”, analizó el ‘Tata’ para 780 AM.

El estratega, quien ganó el título de la Copa Oro en 2019 y clasificó sin mayores problemas al Mundial de Catar 2022, reconoció que fue un privilegio dirigir a una selección de semejante arrastre, pero reconoció que ya no pudo recuperar el nivel que el equipo mostró durante la primera etapa de su gestión.

“Fue un honor dirigir a México. Competimos muy bien. Alcanzamos nuestro mejor nivel en los dos primeros años, pero estuvimos muy desmejorados en el último año. Entiendo que debimos clasificar segundos en el grupo, no fue lo esperado, fue un fracaso porque México venía de siete Mundiales seguidos clasificando a octavos y no logramos seguir con esa tónica”, agregó el técnico de 60 años.

Se esperaba mucho de un entrenador de la talla internacional del ‘Tata’, pero al final le fue peor que a otros estrategas, aunque tampoco es su culpa que México esté lejos de su mejor generación de jugadores.