Un triplete de Joao Félix mantiene a CR7 con la ilusión de ser campeón

Héctor Cantú

El Al-Nassr mantiene vivas las esperanzas de ser campeón en la Saudi Pro League y ha dado un paso importante luego de vencer por 4-2 al Al-Shabab a falta de dos jornadas para que termine la temporada regular.

Con una actuación descomunal de Joao Félix, el equipo amarillo sumó tres puntos que los mantiene vigentes en la batalla por el título de la Saudi Pro League, una copa que se le ha negado a Cristiano Ronaldo.

Un doblete tempranero de Joao Félix adelantó al equipo visitante que está obligado a ganar todos sus partidos que le restan en la temporada.

La primera anotación llegó a los tres minutos de tiempo corrido con un remate dentro del área luego de una serie de rebotes. El segundo, con un cabezazo perfectamente colocado con el que marcó su cuarto doblete desde que llegó al futbol árabe.

Incluso, Cristiano Ronaldo había conseguido el tercer tanto del encuentro, pero el cuerpo arbitral decidió anularlo con ayuda del VAR.

Yannick Carrasco logró recortar distancias para el equipo de casa que a lo único que aspiraba era a echar a perder los planes de campeón del Al-Nassr.

Pero CR7 apareció para devolver la distancia de dos goles al equipo amarillo a quince minutos del final.

Cinco minutos después, Ali Al-Bulaihi puso cifras definitivas al encuentro con su anotación para dejar al Al-Shabab en la posición 13 del futbol saudí.

Ahora, el Al-Nassr se medirá al Al-Hilal, actual líder de la competición en un partido que prácticamente definirá al campeón de la temporada 2025-2026.