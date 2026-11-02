Redacción FOX Deportes

Al-Nassr cayó 3-1 en su visita al Al-Ahli en partido pendiente de la novena jornada de la Saudi Pro League. El conjunto visitante golpeó primero al minuto 14, cuando Samú Costa recuperó un balón en la salida rival y asistió a Cristiano Ronaldo, quien definió de derecha para el 0-1 parcial.

Con esta anotación, el delantero portugués llegó a 986 goles oficiales en su carrera profesional, acercándose a tan solo 14 de la marca histórica de los mil tantos.

¡APARECIÓ CR7! ? Gol de Cristiano Ronaldo para el 0-1 de su equipo en la noche de #SPLenFOX. ?? pic.twitter.com/tA0noXuaxu — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 20, 2026

Apenas cuatro minutos después de abrir el marcador, Ronaldo tuvo en sus pies la oportunidad de ampliar la ventaja desde los once pasos, pero estrelló su disparo en el poste.

Esa falla resultó determinante para el desarrollo del encuentro, pues mantuvo con vida al cuadro local y permitió que el partido cambiara de rumbo antes del descanso. En el tiempo añadido de la primera mitad, Wenderson Galeno sacó un potente remate desde fuera del área que venció al guardameta Bento para decretar el 1-1.

Al Ahli come from behind to triumph over Al Nassr ? pic.twitter.com/a10uwCAlR0 — Roshn Saudi League (@SPL_EN) November 20, 2026

En la parte complementaria, Al-Ahli capitalizó su dominio y concretó la remontada en un lapso de cuatro minutos. Al minuto 71, tras una revisión en el VAR por una falta dentro del área sobre Merih Demiral, Ivan Toney convirtió un penal con un disparo potente a la derecha de Bento para el 2-1.

Poco después, al 75, Eduard Spertsyan cobró un tiro de esquina que el defensor brasileño Roger Ibáñez remató de cabeza para sentenciar el 3-1 definitivo.

Con este descalabro, Al-Nassr desperdició la oportunidad de tomar el liderato del campeonato y se quedó estancado con 28 puntos en la tercera posición, a dos unidades del puntero Al-Hilal.

Ahora, el equipo de CR7 deberá pasar página rápidamente para recibir al Al-Sadd el martes 24 de noviembre en la Champions League asiática.

Por su parte, Al-Ahli dio un golpe de autoridad en el clásico y escaló al cuarto lugar de la tabla con 24 puntos, metiéndose de lleno en la pelea por los puestos altos.