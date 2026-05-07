La King's Cup es de Al-Hilal con Karim Benzema como amuleto

Hiram Marín

Al-Hilal se proclamó campeón de la King’s Cup 2026 tras derrotar 2-1 al Al-Kholood en la final disputada en Yeda.

Aunque el conjunto rival golpeó primero con un tanto tempranero del argentino Ramiro Enrique al minuto 4, los dirigidos por Simone Inzaghi reaccionaron antes del descanso y dieron vuelta al marcador con autoridad.

El empate llegó al 42', cuando Nasser Al-Dawsari apareció dentro del área para culminar una jugada que cambió por completo el rumbo del encuentro. Apenas en el agregado de la primera mitad, Theo Hernández firmó el 2-1 definitivo tras una asistencia de Karim Benzema, quien volvió a asumir el papel de líder en un partido grande para los azules.

En la segunda parte, Al-Hilal manejó la posesión y controló los tiempos con Rubén Neves y Sergej Milinkovic-Savic en el mediocampo. Al-Kholood intentó reaccionar, pero apenas pudo inquietar a la zaga rival, mientras Benzema siguió siendo el eje ofensivo y emocional del campeón. El francés salió de cambio al 75' entre aplausos, después de otra actuación decisiva en una final saudí.

Karim Benzema confirmó además su condición de amuleto en Arabia Saudita. El delantero francés volvió a conquistar un título importante después de haber sido campeón previamente con Al-Ittihad, y ahora repitió la historia con Al-Hilal, club al que llegó como gran figura para la temporada 2025-26.

Su experiencia y liderazgo terminaron por marcar diferencia en otra noche grande para una leyenda que sigue acumulando trofeos lejos de Europa.