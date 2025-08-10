Kingsley Coman se une al Al-Nassr

Redacción FOX Deportes

Kingsley Coman decidió dejar el futbol europeo para fichar por el Al-Nassr de la Saudi Pro League.

El francés tenía tres años de contrato con el Bayern Munich, pero se decantó por el club árabe, que este mercado de verano ya ha atraído a figuras como Joao Félix e Iñigo Martínez.

El contrato de Coman con el Al-Nassr es por dos temporadas y según medios alemanes la oferta fue de 50 millones de euros, incluidas variables de rendimiento.

El extremo se formó en el Paris Saint-Germain, pero fue vendido a la Juventus en 2014. Un año después se fue cedido al Bayern Munich, pero su desempeño lo llevó a quedarse permanentemente con los ‘Bávaros’, con los que ganó 20 títulos, incluida una Champions League y nueve Bundesligas.