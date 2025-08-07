Kingsley Coman se sumaría a las estrellas de Al-Nassr

Oscar Sandoval

En la Saudi Pro League continúan buscando futbolistas que se sumen al proyecto del futbol en Arabia Saudita, son varias figuras con cartel internacional las que se unieron este verano y el próximo podría ser Kingsley Coman quien abriría la puerta a su fichaje por Al-Nassr.

Al-Nassr está dispuesto a todo para volver a la pelea por el título, lleva siete temporadas sin ser campeón y la presencia de Cristiano Ronaldo no ha sido suficiente para derrotar a Al-Ittihad y Al-Hilal. El portugués renovó contrato, pero pidió un equipo para aspirar al campeonato y la directiva va en camino a cumplirle.

Joao Félix e Iñigo Martínez fueron los refuerzos de renombre del conjunto de Riad en este mercado de transferencias, pero no serán los únicos, ya que en los primeros días de la próxima semana se uniría Kingsley Coman, según Fabrizio Romano.

El periodista italiano asegura que el conjunto árabe “confía en concretar el acuerdo” con Coman “después de conversaciones positivas entre todas las partes” y una primera oferta enviada a Bayern Munich el pasado viernes, por lo que el fichaje podría ser cuestión de tiempo.