Julián Quiñones no anotó, pero Al-Qadsiah volvió a ganar

Redacción FOX Deportes

Al-Qadsiah firmó una remontada dramática y venció 3-2 al Al-Ahli en la Saudi Pro-League. El conjunto visitante parecía encaminado al triunfo tras adelantarse 2-0 en el primer tiempo, pero el equipo local reaccionó en la segunda mitad y definió el partido en tiempo agregado con un gol que desató la euforia en el estadio.

El primer golpe lo dio el equipo de Yeda con un gol de Ivan Toney al minuto 26, tras una jugada a balón parado. Poco antes del descanso amplió la ventaja Valentin Atangana Edoa, que aprovechó un servicio desde tiro de esquina para poner el 0-2. Con ese marcador se fueron al descanso, con un Al-Ahli que controló el trámite durante buena parte del primer tiempo.

El panorama cambió en el complemento. Al-Qadsiah adelantó líneas y encontró espacios para reaccionar, hasta equilibrar el partido y presionar con mayor frecuencia en el área rival. El conjunto local mantuvo la insistencia ofensiva y logró revertir la historia en los minutos finales, primero con un gol de Turki Al-Ammar al 90+2 y luego con el tanto decisivo de Ibrahim Mahnashi al 90+8 para sellar el 3-2 definitivo.

El delantero colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones fue titular con Al-Qadsiah y participó durante el encuentro, aunque no logró marcar. Aun así, su equipo sumó una victoria clave ante uno de los clubes más fuertes del campeonato. El resultado recortó distancias en la parte alta de la tabla y mantuvo a ambos conjuntos metidos en la pelea por los primeros puestos de la temporada.