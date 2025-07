João Félix, listo para unirse a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr

Un portugués más llega al Al-Nassr: João Félix. El futbolista de 25 años deja el futbol europeo para probar suerte con el equipo de la Saudi Pro League.

Félix llega procedente del Chelsea por 30 millones de euros y un contrato por dos temporadas.

"I'm here to spread joy. Let's win together." João Félix is Nassrawi ✍️ pic.twitter.com/pRIccbM4MB

La carrera del delantero ha estado llena de altibajos, pues tras deslumbrar con el Benfica en la campaña 2018/19 firmó con el Atlético de Madrid, pero no tuvo el desempeño deseado y fue cedido al Chelsea y al Barcelona.

Los ‘Blues’ lo adquirieron definitivamente en agosto de 2024, pero dejó mucho qué desear y se fue prestado al Milan donde tampoco tuvo buenos resultados.

Ahora se le presenta la oportunidad de volver a demostrar su talento al lado de Cristiano Ronaldo, su compañero en la Selección Portuguesa.

With our CEO and Sports Director 💛



João Félix signs his contract with #AlNassr ✍️

and sends a special message to all AlNassr fans 🤩 pic.twitter.com/7SK4qHNpkU