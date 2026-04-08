Escándalo arbitral; acusan ayuda para favorecer al equipo de Cristiano Ronaldo

Héctor Cantú

Ha estallado un nuevo escándalo en la Saudi Pro League luego de que Ivan Toney, líder de goleo del campeonato, se quejara abiertamente de las decisiones arbitrales y acusara a la liga de allanar el camino para que el Al-Nassr fuera el campeón.

Toney explotó en los micrófonos luego del partido donde el Al-Ahli empatara 1-1 en calidad de visitante con el Al-Feiha, donde hubo varias polémicas arbitrales con penales no marcados a favor del equipo visitante.

“Es claro, no sé qué más necesitan para marcar las penaltis. Si quieren que vaya a profundidad lo haré, probablemente me castigarán, pero lo haré. El árbitro nos dijo concéntrense en la Champions de Asia. ¿Cómo puede decir eso un árbitro?”, detalló para la televisión saudí.

Al ser cuestionado sobre qué equipo es el que él considera se está beneficiando con las decisiones de los árbitros, Toney fue claro: “al equipo que estamos persiguiendo (Al-Nassr).

Toney, quien marcó en su último partido para mantenerse como líder de goleo de la Saudi Pro League, aseguró que la situación se repite constantemente, sobre todo, en los momentos cruciales de la temporada.

Luego de 28 jugadas disputadas, el Al-Ahli Saudi ocupa la tercera posición con dos puntos menos que el Al-Hilal y 4 que el Al-Nassr, equipo que ha jugado un partido menos.