Cristiano Ronaldo tenía el título en las manos y se le escapó

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo tendrá que esperar para conquistar la Saudi Pro League, un torneo que se le le sigue negado a la gran estrella portuguesa desde su llegada al futbol árabe.

Un error clamoroso del arquero del Al-Nassr en la última jugada del partido, le quitó el título al equipo amarillo que llegó a tener el trofeo en las manos.

El Al-Nassr había cumplido con la tarea que necesitaba para coronarse en la temporada 2025-2026: vencer al Al-Hilal en su partido directo a falta de dos jornadas por disputarse. Sin embargo, el error del arquero frustró los planes.

37’ | هـــــدف! 🔥

الهدف الأول للعالمي عن طريق سيماكـان 🤩#النصر_الهلال pic.twitter.com/vXUedUtFW8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 12, 2026

Un solitario gol de Mohamed Simakan al minuto 37 adelantó al equipo amarillo en su carrera por los tres puntos que lo convertirían en el nuevo monarca del futbol árabe.

Cristiano Ronaldo, aunque no marcó en este vital partido, tuvo un encuentro destacado, donde realizó tres disparos al arco rival, ninguno de ellos de verdadero peligro.

Al minuto 83, el técnico Jorge Jesús, determinó sacar del campo a CR7 para reforzar al equipo de cara a los últimos minutos de definición.

Family + fans = perfect support for the 🐐 pic.twitter.com/xZ31iTUmaW — Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 12, 2026

Por el otro lado, la presencia de Karim Benzema tampoco pudo trascender, quien se marchó lesionado sin haber disparado en una sola ocasión al arco rival.

Cuando faltaban segundos para que Cristiano Ronaldo celebrara su primer título de liga con el Al-Nassr, llegó el error que terminó por hundir al equipo de casa.

El arquero Bento falló en su itnento de hacerse con las manos del balón y lo terminó enviando al fondo de las redes para darle el empate al Al-Hilal, equipo más ganador en la historia de la Saudi Pro League.

El empate deja al Al-Nassr con aspiraciones de ser campeón, pero tiene prohibido dejarse puntos en los próximos dos partidos que sostendrá en los siguientes para evitar la hecatombe.