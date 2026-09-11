Cristiano Ronaldo exige veto de por vida por cánticos sobre Diogo Jota

Reuters

Cristiano Ronaldo dijo el domingo que los aficionados que habrían entonado cánticos dirigidos a Ruben Neves en los que se hacía referencia a su antiguo compañero de equipo Diogo Jota durante un partido de la Saudi Pro League deberían ser inhabilitados de por vida para acudir a los estadios de futbol.

Los cánticos tuvieron lugar el sábado durante un partido entre el Al-Taawoun y el Al-Hilal, equipo de Neves, en Buraidah, Arabia Saudita .

Jota falleció el 3 de julio de 2025 en un accidente de tráfico en Zamora, en el noroeste de España, junto con su hermano André Silva. Neves, amigo íntimo de Jota, fue uno de los portadores del féretro en su funeral.

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Las imágenes grabadas desde las gradas durante el partido y difundidas en las redes sociales parecían mostrar a los aficionados coreando "Jota".

Los gritos llamaron la atención de Neves, quien, en respuesta, se señaló el ojo y luego miró hacia el cielo.

Al pasar por la zona mixta tras el partido, Neves comentó: "Espero que no vayan a rezar después".

En respuesta a una publicación de Instagram en la que se mostraban las imágenes, Ronaldo comentó desde su cuenta personal.

"La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento por parte de los aficionados, Esto ya no es futbol, y tiene que haber límites. A las personas que se comportan así no se les debería permitir volver a entrar en un estadio jamás".

El partido terminó 6-0 a favor del Al-Hilal, y Neves jugó 75 minutos antes de ser sustituido.

La sociedad gestora del Al-Hilal anunció el domingo en un comunicado publicado en su página web que había presentado una denuncia ante la Federación Saudita de Futbol en relación con el incidente. El club se mostró "confiado" en que se tomarían medidas para "proteger la integridad de la competición deportiva frente a prácticas ofensivas".

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"La empresa expresó su rechazo absoluto a este tipo de acciones dirigidas contra los jugadores o sus familias, o destinadas a ofender personalmente", indicaba el comunicado del Al-Hilal.

Más tarde, ese mismo domingo, el Al-Taawoun también emitió un comunicado en el que condenaba enérgicamente los cánticos ofensivos.

"Dicha conducta es totalmente inaceptable y no representa al Al-Taawoun, a sus aficionados ni a los valores por los que se conocen sus gradas".

El Al-Taawoun añadió que "tomaría todas las medidas necesarias, en coordinación con las autoridades competentes, para evitar que se repita y para que los infractores rindan cuentas".

La Federación Saudita de Futbol (SAFF) y la Liga Profesional Saudita (SPL) también condenaron el domingo el comportamiento de los aficionados.

Neves with perfection ?



pic.twitter.com/dvssRx11sL — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 12, 2025

En un comunicado conjunto, la SAFF y la SPL afirmaron que la conducta de algunos aficionados durante el partido era "incompatible con los valores del futbol saudita y los principios del espíritu deportivo".

Los organismos reguladores añadieron que explotar las tragedias personales "con el fin de insultar o provocar es un comportamiento inaceptable que no tiene cabida en el futbol saudita" .

La SAFF señaló que las comisiones pertinentes habían identificado la conducta en cuestión y que tomarían las medidas necesarias de acuerdo con la normativa y los procedimientos aplicables, anunciándose el resultado una vez concluido el proceso.