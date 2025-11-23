Cristiano Ronaldo es el único extranjero que merece su salario

Reuters

El exministro saudita de deportes, el príncipe Abdullah bin Mosaad, afirmó que Cristiano Ronaldo -que fichó por el Al-Nassr en diciembre de 2022- es el único jugador extranjero de la Saudi Pro League que realmente merece su salario multimillonario.

El príncipe Abdullah, que ocupó el cargo entre 2014 y 2017 -antes de la enorme afluencia de jugadores extranjeros que ha transformado la liga-, también advirtió de que se está dejando de lado a los talentos locales y amenazando el futuro del equipo nacional.

En una entrevista con el programa Fi Al-Marama TV de Al-Arabiya, Abdullah pidió reformas urgentes para proteger a los jugadores sauditas y garantizar la competitividad de cara al Mundial de 2034, que el reino organizará.

La cuenta de goles de Cristiano Ronaldo sigue en ascenso

"Ronaldo es el único jugador extranjero que vale lo que gana por la exposición mundial que aporta a la liga y al país", dijo sobre el delantero portugués, cuyo salario anual se ha estimado en 211 millones de dólares, 4 millones a la semana.

"A muchos otros se les paga mucho más de lo que merecen".

El príncipe Abdullah dijo que los jugadores saudíes se han convertido en "extras" desde que el número de jugadores extranjeros por equipo en las jornadas aumentó a ocho, e instó a reducirlo a siete y a invertir más en la cantera.

"Ahora mismo, la construcción de una liga fuerte se está haciendo a expensas de la selección nacional", dijo. "Necesitamos un plan claro para prepararnos para 2034".

También pidió la contratación de entrenadores de élite para las categorías inferiores y advirtió que, sin cambios estructurales, los jugadores sauditas tendrán dificultades para recuperar protagonismo.

El príncipe Abdullah, cuya preocupación por el nivel de los árbitros durante su mandato le llevó a nombrar al exárbitro inglés Howard Webb director de árbitros de la Federación de Futbol de Arabia Saudita, también sugirió programar los partidos importantes los jueves para que los mejores árbitros europeos puedan encargarse de ellos.