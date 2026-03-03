Con goleada: así contiuó la Saudi Pro League en medio del conflicto armado

Héctor Cantú

La Saudi Pro League ha continuado con su programación a pesar del conflicto bélico en medio oriente y, aunque ha tenido que recalendarizar algunos juegos, la fecha 25 ha iniciado con una goleada.

El equipo de Damac, que pelea por el no descenso, se ha impuesto al Al Riyadh por 3-0, un resultado que deja a los rojinegros en peligro de descenso.

Con anotaciones de Jonathan Okita, Valentín Vada y Sanousei Hawsawi, los de casa se llevaron los tres puntos que resultan por demás valiosos de cara a la salvación en la presente temporada.

Sin embargo, hay otros partidos que se han tenido que posponer, como es el caso del Al Qadsiah del mexicano Julián Quiñones, que tentativamente se enfrentaría este jueves al Al-Kholood.

Sin embargo, los retrasos en los vueltos y las alteraciones en el espacio aéreo producidas por el conflicto bélico, obligaron a reprogramar este encuentro para el próximo sábado 7 de marzo.

Our match vs Al-Kholood scheduled for tonight has been rescheduled 📄#AlKholoodAlQadsiah | #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/V9pDnti0AY — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) March 5, 2026

Cabe recordar que Julián Quiñones está peleando por la Bota de Oro de la temporada, carrera en la que solo se encuentra en segunda posición con solo una anotación menos que el líder Ivan Toney.

Hasta el momento, el resto de los partidos

se mantienen en el orden considerado desde un inicio.