Al-Hilal tiene en la mira a Raphinha

Redacción FOX Deportes

La Saudi Pro League vuelve a aparecer en el horizonte de Raphinha, quien habría recibido una millonaria oferta del Al-Hilal.

De acuerdo con Globo Esporte, el club saudita puso sobre la mesa 1 billón de riyales, que equivalen a poco más de 265 millones de dólares.

No es la primera vez que el ‘Al-Za'eem’ se interesa en los servicios del brasileño. Después de la Copa América 2024 intentó ficharlo ofreciéndole un contrato por cuatro temporadas y la misma cifra; sin embargo, Raphinha decidió seguir en el Barcelona, con el que está ligado hasta junio de 2028.

El delantero llegó julio de 2022 al cuadro ‘Blaugrana’, donde ha disputado 177 partidos, ha marcado 75 goles y ha dado 59 asistencias; además, ha ganado La Liga en tres ocasiones, así como tres Supercopas de España y una Copa del Rey.