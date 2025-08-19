Oscar Sandoval
A Cristiano Ronaldo se le escapó la Supercopa de Arabia
Al-Nassr perdió en penales ante Al-Ahli y CR7 sigue sin títulos en Arabia Saudita
Al-Ahli conquistó la Supercopa de Arabia Saudita por segunda ocasión en su historia luego de un partido dramático que estuvo a segundos de perder, un gol de Roger Ibañez al 89 mandó el partido a penales en donde Al-Nassr terminó cayendo tras un fallo de Abdullah Al-Khaibari.
Cristiano Ronaldo sigue sin saber que se siente ser campeón con Al-Nassr y sumó una caída más cuando finalmente parecía terminar la sequía, anotó de penalti a los 41 minutos para adelantar a los ‘Caballeros de Najd’.
Al-Ahli reaccionó empatando antes del descanso por medio de Franck Kessie.
Marcelo Brozovic parecía darle la ventaja definitiva al equipo amarillo con el 2-1 a los 82 minutos.
Sin embargo, en la agonía del partido apareció Roger Ibañez para mandar el duelo a la definición por penales en donde los ‘Reales’ no fallaron.
Édouard Mendy se convirtió en el héroe en la tanda de penales luego de atajar el cuarto disparo de Al-Khaibari y Galeno selló el triunfo de Ah-Ahli que dejó de nueva cuenta a CR7 con las manos vacías.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT