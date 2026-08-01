Xabi Alonso vivió su primer sin sabor al frente de Chelsea

Oscar Sandoval

Tottenham derrotó 2-1 a Chelsea para conquistar la Sydney Super Cup y provocar el primer tropiezo de Xabi Alonso. Los ‘Spurs’ tomaron ventaja en el marcador, los ‘Blues’ respondieron casi de inmediato y, pese a quedarse con 10 jugadores y sufrir en la segunda mitad, encontraron el gol del triunfo al 90+1.

Late defeat in Sydney. pic.twitter.com/zOIlSQIhwA — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2026

La pretemporada de los clubes ingleses en Australia terminó con celebración para Tottenham. El cuadro dirigido por Roberto De Zerbi consiguió un triunfo que fortalece la confianza después de resistir con un hombre menos desde el minuto 49 y derrotar a un rival que dominó el encuentro, pero careció de contundencia.

Sandro Tonali comenzó a adueñarse del mediocampo y su influencia se reflejó al minuto 17. El italiano probó desde fuera del área, el balón desvió en Levi Colwill y terminó en el fondo de la portería. Sin embargo, la ventaja duró muy poco.

La mano de Alonso dejó un destello luego de una recuperación de Romeo Lavia quien tocó para Jamie Gittens, el extremo que busca consolidarse tras una campaña llena de lesiones, metió un centro desde el costado izquierdo y Estevao remató de cabeza en el área chica para marcar el 1-1.

El partido perdió intensidad y Danso entró de cambio en el descanso para irse expulsado al 49 por una falta sobre Joao Pedro cuando el brasileño le ganaba por velocidad y se perfilaba sobre el arco.

Los ‘Blues’ dieron el paso al frente y se adueñaron del balón, dominaron y tuvieron opciones de gol. Sin embargo, no las aprovecharon y Tottenham se llevó la victoria luego de un tiro por parte de Jamie Donley que pegó en el poste, el rebote le cayó al mejor colocado y Richarlison anotó el 2-1 al 90+1.