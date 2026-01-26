Publicación: lunes 26 de enero de 2026

Héctor Cantú

Xabi Alonso podría convertirse en el nuevo técnico del Liverpool

El entrenador español podría terminar en el banquillo rojo

Xabi Alonso podría regresar a los banquillo más pronto de lo esperado luego de haber salido de manera abrupta del Real Madrid

ante los malos resultados.

Desde Inglaterra, ven latente la posibilidad de que el estratega español se una a los Red Devils para comandarlo, una vez que se termine el proceso de Arne Slot.

El diario español As confirma que Alonso ha sostenido su primer contacto con el equipo inglés para saber si estaría interesado a unirse a las filas, una vez que se dé la salida de Slot.

Alonso habría respondido afirmativamente a la petición, por lo que desde ya han comenzado las negociaciones económicas.

A pesar de todo, Xabi Alonso es uno de los técnicos más efectivos

Considerando los puntos obtenidos en todas las competencias, así se posicionan los directores técnicos.
10. Cristian Chivu, Inter: 17 partidos, 12 ganados y 5 perdidos, 2.12 puntos por partido
9. Gian Piero Gasperini, Roma: 17 partidos, 12 ganados y 5 perdidos, 2.12 puntos por partido
8. Pierre Sage, Lens: 13 partidos, 9 ganados, 1 empatado y 3 perdidos, 2.15 puntos por partido
7. Kasper Hjulmand, Bayer Leverkusen: 15 partidos, 10 ganados, 3 empatados y 2 perdidos, 2.20 puntos por partido
6. Massimiliano Allegri, Milan: 14 partidos, 9 ganados, 4 empatados y 1 perdido, 2.21 puntos por partido
5. Luis Enrique, PSG: 19 partidos, 14 ganados, 3 empatados y 2 perdidos, 2.37 puntos por partido
4. Ole Werner, RB Leipzig: 13 partidos, 10 ganados, 1 empatado y 2 perdidos, 2.38 puntos por partido
3. Xabi Alonso, Real Madrid: 18 partidos, 14 ganados, 2 empatados y 2 perdidos, 2.44 puntos por partido
2. Mikel Arteta, Arsenal: 19 partidos, 16 ganados, 2 empatados y 1 perdido, 2.63 puntos por partido
1. Vincent Kompany, Bayern Munich: 19 partidos, 17 ganados, 1 empatado y 1 perdido, 2.74 puntos por partido

El Liverpool marcha en la sexta posición de la Premier League y en cuarto sitio en la Champions League, resultados que no tienen del todo contenta a la directiva del Liverpool.

Slot  cumplió 90 partidos al frente del equipo rojo, con el que promedia dos puntos por partido. No obstante los buenos réditos, la distancia con el vestuario es evidente, por lo que esta razón le llevaría a quedar desligado del club.

