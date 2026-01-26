Xabi Alonso podría convertirse en el nuevo técnico del Liverpool

Héctor Cantú

Xabi Alonso podría regresar a los banquillo más pronto de lo esperado luego de haber salido de manera abrupta del Real Madrid

ante los malos resultados.

Desde Inglaterra, ven latente la posibilidad de que el estratega español se una a los Red Devils para comandarlo, una vez que se termine el proceso de Arne Slot.

El diario español As confirma que Alonso ha sostenido su primer contacto con el equipo inglés para saber si estaría interesado a unirse a las filas, una vez que se dé la salida de Slot.

Alonso habría respondido afirmativamente a la petición, por lo que desde ya han comenzado las negociaciones económicas.

A pesar de todo, Xabi Alonso es uno de los técnicos más efectivos

El Liverpool marcha en la sexta posición de la Premier League y en cuarto sitio en la Champions League, resultados que no tienen del todo contenta a la directiva del Liverpool.

Slot cumplió 90 partidos al frente del equipo rojo, con el que promedia dos puntos por partido. No obstante los buenos réditos, la distancia con el vestuario es evidente, por lo que esta razón le llevaría a quedar desligado del club.