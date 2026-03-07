Wrexham se quedó cerca de la hazaña, pero Chelsea lo eliminó

EFE

El argentino Alejandro Garnacho evitó la debacle del Chelsea en los octavos de la FA Cup con un gol en la prórroga que dio el triunfo a los 'blues' ante el Wrexham (2-4), de Championship, que estuvo a diez minutos de dar la 'campanada' e incluso llegó a empatar en el minuto 114 con un tanto de Lewis Brunt, que fue anulado por el VAR.

Los locales se adelantaron hasta en dos ocasiones, la segunda a diez minutos del final, pero un gol de Josh Acheampong a cinco minutos del final y otro de Garnacho en la prórroga, cuando los locales estaban con uno menos, terminó decantando el duelo y clasificó al equipo de Premier League a los cuartos de final del torneo.

En el 114, el VAR anuló por fuera de juego el tanto de Brunt, después de que rematara solo en el segundo palo tras una peinada de Kieffer Moore, y en el último minuto, Joao Pedro sentenció el duelo.

El conjunto de Gales aprovechó los balones largos y tuvo mucho peligro en las jugadas a balón parado, especialmente en los tiros de esquina.

A diez minutos del final, el Wrexham volvió a dar la sorpresa y se adelantó de nuevo en el marcador tras un córner que remató desde la frontal del área Josh Windass y que Doyle desvió de tacón para despistar a Robert Sánchez.

El estadio estalló de júbilo creyendo en la machada de eliminar al Chelsea y alcanzar los cuartos de final, pero la alegría duró poco.

Apenas dos minutos después, Acheampong, de 19 años, se sacó un derechazo tras superar a su defensor con el cuerpo y batió al portero con un disparo a la escuadra.

En ese momento el Wrexham sacó su pundonor y Thomason pudo marcar el gol de la victoria, pero se encontró con Sánchez, y en el minuto 89, Pedro Neto pudo dar el triunfo a los suyos, pero su disparo se estrelló en el larguero.

Ya en el descuento, el VAR llamó al árbitro por una durísima entrada de George Dobson sobre Alejandro Garnacho y el colegiado decidió mostrarle la tarjeta roja, lo que debilitó al Wrexham durante toda la prórroga.

Iba a ser difícil para el conjunto galés aguantar y apenas resistió seis minutos los ataques del Chelsea.

En el minuto 96, Dário Essugo puso un centro preciso al segundo palo que aprovechó Garnacho, que remató solo y a placer.

Ya en el descuento, Lewis O'Brien tuvo una clara ocasión, pero envió el balón fuera, y Joao Pedro aumentó diferencias para sentenciar el duelo.