Wolverhampton camina rumbo al descenso en la Premier League

Oscar Sandoval

Rob Edwards se convertirá en técnico de Wolverhampton en los próximos días luego de aceptar el reto de sacar al equipo del fondo de la tabla para esquivar el descenso, la situación está al límite porque la zona de salvación está a ocho puntos de distancia y el calendario no le beneficia.

Wolverhampton es el único equipo en la Premier League que no conoce la victoria después de 11 jornadas y no solo eso, sino que registra nueve descalabros y dos puntos en lo que claramente ha sido un pésimo arranque de campaña.

West Ham y Nottingham Forest siguen en la zona de descenso, pero el cambio de entrenador ha tenido un efecto positivo y ya comenzaron a sumar de a tres, dejando a ‘Wolves’ a siete y ocho puntos de distancia.

La diferencia no es definitiva porque faltan 27 jornadas, sin embargo, Edwards no tiene tiempo y debe cortar la racha de cuatro derrotas en fila para levantar al equipo anímicamente.