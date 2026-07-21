William Saliba se perderá el inicio de la Premier League con Arsenal

Redacción FOX Deportes

William Saliba, defensa del Arsenal y de la Selección de Francia, estará alejado de las canchas durante un periodo prolongado tras sufrir una lesión en la espalda durante el Mundial 2026, así lo informó el actual campeón de la Premier League. William Saliba medical update. — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2026

El central arrastró molestias físicas a lo largo de la Copa del Mundo, una situación que limitó su participación en los entrenamientos. Finalmente, tuvo que abandonar el terreno de juego a los 30 minutos de la semifinal frente a España y posteriormente se perdió el partido por el tercer lugar, en el que Francia cayó ante Inglaterra.

"Las evaluaciones posteriores realizadas por especialistas tras el regreso de William a Londres esta semana han confirmado que ha sufrido una lesión en la espalda que requerirá un periodo de rehabilitación", señaló el Arsenal en un comunicado.

"Las evaluaciones exhaustivas han concluido que no se recomienda la cirugía, pero William debe comenzar ahora un programa de recuperación supervisado. Todo el mundo está totalmente centrado en apoyar a William para garantizar que recupere su plena forma física lo antes posible", agregó el club.

La baja de Saliba representa un duro golpe para Arsenal, que iniciará la defensa del título de la Premier League el próximo 21 de agosto frente al recién ascendido Coventry City. Ante este panorama, el conjunto londinense podría acudir al mercado de fichajes para reforzar su defensa.