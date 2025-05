Trent Alexander-Arnold lo confirma: se va del Liverpool

Era un secreto a voces, pero finalmente quedó confirmado. Trent Alexander-Arnold no continuará más en el Liverpool, club donde ha jugado desde que inició su carrera como futbolista profesional.

A cuatro jornadas de que termine oficialmente la temporada en el futbol de Inglaterra, Trent ha anunciado a través de un video que el ciclo con el equipo Red ha terminado, por lo que para el mercado de verano, buscará un nuevo destino.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.



This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.



I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven't spoken about this…