Tottenham firma el peor arranque de su historia en la Premier League

Oscar Sandoval

Tottenham atraviesa una crisis que lo tiene como el peor equipo de la Premier League, a pesar de la millonaria inversión que realizó en el verano. Su inicio de temporada ya es el peor en la historia del club y la presión aumenta sobre Roberto De Zerbi.

Dos empates y tres derrotas son números muy pobres para un equipo que invirtió más de 330 millones de euros en refuerzos durante el mercado de transferencias, con la intención de darle herramientas al técnico italiano para pelear por los primeros lugares.

Nada ha salido como se esperaba. Tottenham suma apenas dos puntos en cinco partidos, con dos goles a favor y ocho en contra para una diferencia de -6. De Zerbi está bajo presión ante la falta de resultados y la inestabilidad del equipo.

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Con estos números, los ‘Spurs’ superaron el mal arranque del curso 2008/09, cuando también registraban dos puntos después de cinco jornadas, pero con una diferencia de -3 por lo que el actual equipo impuso una nueva marca negativa en la historia del club.

El técnico italiano tendrá dos semanas para trabajar antes de que Tottenham visite a Manchester United en busca de su primera victoria de la temporada, otra derrota podría dejarlo en la rampa de salida.