Tottenham amenaza a Graham Potter en la Premier League

Oscar Sandoval

West Ham no ha comenzado bien la temporada, dos derrotas en la Premier League y la eliminación en la segunda ronda de copa desataron las criticas sobre el equipo de Graham Potter, que apagó el fuego con la victoria ante Nottingham Forest, sin embargo, una nueva caída ante Tottenham podría encender las luces rojas.

Xavi training pics just dropped 📥 pic.twitter.com/9oVN8P4QAk — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 10, 2025

El proyecto de Potter con los ‘Hammers’ está sometido constantemente a diferentes cuestionamientos y no ha tenido regularidad, se esperaba que el equipo iniciará el curso dejando atrás la versión gris con la que terminó la campaña anterior y que los refuerzos renovaran la energía, pero no fue así.

Los resultados después de cuatro partidos son de tres derrotas y un triunfo. El técnico enfrenta el derbi en estado de emergencia y en caso de caer, sus estadísticas reflejarían una inercia negativa con 13 derrotas, 5 empates y 6 duelos ganados en todas las competencias.

Tottenham podría mandar el primer aviso a Potter que va perdiendo credibilidad y los ‘Hammers’ necesitan reaccionar de forma inmediata porque el estratega camina sobre la cuerda floja.