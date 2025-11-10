¿Tiene Neymar el nivel para jugar en la Premier League?

Oscar Sandoval

Neymar terminará su segunda etapa con Santos el próximo 31 de diciembre cuando expire su contrato, se convertirá en agente libre y será uno de los futbolistas más cotizados del mercado invernal. Clubes de la Premier League podrían lanzarse por su fichaje, sin embargo, tendrán que analizar a detalle el rendimiento del atacante en los últimos meses.

Las lesiones musculares han sido un constante dolor de cabeza para ‘Ney’ quien no ha podido tener regularidad en Brasil, sus actuaciones han sido discretas y sus estadísticas no respaldarían su fichaje al futbol inglés.

El ‘10’ registra 26 partidos jugados en todas las competencias con seis goles y tres asistencias, con esos números estaría por debajo de lo que necesita para jugar en la Premier y así lo refleja Comparisonator.

La IA le da al brasileño una puntuación de 90.3 a la ofensiva, lejos de los 432 puntos con los que cuenta Erling Haaland quien encabeza la tabla, pero también por debajo de las 219 unidades de Igor Thiago y en el lugar 25.

El capitán de Santos tendría un promedio de cero goles por partido, 0.22 de goles esperados y cero asistencias, aunque a nivel colectivo podría ser diferente, Neymar tendría que trabajar para reencontrarse con su mejor nivel y ser un fichaje con futuro en la Premier.