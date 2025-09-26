Tiembla Inglaterra, Erling Haaland está listo para jugar

EFE

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, ha superado sus problemas de espalda y estará disponible para el partido de Premier League ante el Burnley, según confirmó este viernes el técnico Pep Guardiola.

"Está listo", afirmó Guardiola en rueda de prensa sobre Haaland, quien había salido sustituido en el minuto 76 del empate 1-1 contra el Arsenal tras quejarse de molestias en la espalda y que le impidió jugar en la victoria por 2-0 del City frente al Huddersfield Town, de tercera división inglesa, en la Carabao Cup.

El noruego ha comenzado la temporada a gran nivel, con siete goles con el Manchester City, siendo el máximo goleador en este inicio de la Premier League, y seis con la selección de Noruega, incluyendo cinco goles en la victoria por 11-1 frente a Moldavia.

Además de la vuelta de Haaland, el Manchester City puede dar la bienvenida este fin de semana a Mateo Kovacic, que lleva varios meses fuera por una lesión en el talón de aquiles.

Guardiola no podrá contar con Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Omar Marmoush y Abdukodir Khusanov.