Thomas Tuchel explicó la ausencia de último minuto de Andreas Christensen en Chelsea

El técnico ‘Blue’ justificó que el defensor danés no jugara la final de la FA Cup

Thomas Tuchel habló sobre la ausencia de Andreas Christensen en la gran final de la FA Cup en Wembley. El entrenador aseguró que el danés le dijo que no estaba "listo para jugar" y que no es la primera vez que pasa.

Según informaron medios ingleses, Christensen, quien abandonará el Chelsea a final de temporada con posible destino al Barcelona, se borró de la final de la FA Cup que el Liverpool ganó contra los 'Blues' en una sufrida tanda de penales.

"No sé si estará listo para el 19 de mayo (Leicester) o para el fin de semana (Watford). Andreas vino el día de partido para hablar conmigo y me dijo que no estaba preparado. Tenía sus razones. Esas razones son privadas y confidenciales", confesó Tuchel en rueda de prensa.

"No ha sido la primera vez. Como habrán podido ver en las últimas semanas, hemos tenido situaciones parecidas. Por eso no ha jugado con regularidad en las últimas fechas. Tuvimos una conversación y tenemos que respetarlo. Tiene nuestro apoyo, pero no sé si estará listo para jugar ante Leicester", añadió el técnico del Chelsea.

Christensen, quien termina contrato el próximo 30 de junio, tendría ya acordada su marcha al Barcelona a partir del 1 de junio, terminando con una carrera en el Chelsea que se remonta a 2012, cuando llegó de las categorías inferiores del Brondby de Dinamarca.