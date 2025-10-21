Sunderland sigue dando sorpresas: ahora fue el Chelsea

EFE

El Chelsea, que venía de cuatro triunfos consecutivos entre Champions League y Premier, se llevó un frentazo en seco al caer en casa contra el sorprendente Sunderland, que está segundo de la tabla.

Los 'Black Cats' remontaron el tanto inicial de Alejandro Garnacho y se llevaron el triunfo en el minuto 93 para colocarse en una posición de lujo apenas meses después de certificar su regreso a la Premier League.

Los 'Blues' no pueden achacar el pinchazo al esfuerzo realizado entre semana en la Champions, porque su goleada contra el Ajax de Ámsterdam estuvo marcada por una expulsión de los holandeses en el minuto quince y la consiguiente relajación, tranquilidad y rotación que eso produjo.

El duelo de este sábado en Stamford Bridge parecía ser el de la reivindicación de Alejandro Garnacho, que no tardó ni cinco minutos en marcar su primer tanto con el Chelsea. El extremo argentino recibió en banda izquierda un pase horizontal de Pedro Neto, encaró a su defensor, se fue por el exterior y enlazó un disparo raso que atravesó las piernas de Robin Roefs.

Se sentó en la valla de publicidad del estadio y dijo "aquí estoy yo". El problema es que el Chelsea no fue el equipo contundente que se podría esperar ante un recién ascendido, en casa y con ventaja.

A los veinte minutos, un barullo dentro del área tras saque de banda, acabó con Wilson Isidor empujando como pudo el balón delante de Robert Sánchez.

Dada la cantidad de posesión que tenía el Chelsea, parecía que sería un problema menor que se solucionaría con el paso de minutos y la llegada de las ocasiones, pero no funcionó el binomio Joao Pedro-Marc Guiu, que fue titular por primera vez en Premier este curso después de marcar contra el Ajax entre semana.

Ni el brasileño, como enganche, ni Guiu, como nueve, consiguieron crear el peligro que deberían y Enzo Maresca se vio obligado a recurrir a Estevao, su goleador más joven en la historia de la Champions, para solventar la situación.

Pero para sorpresa de Maresca y de prácticamente las 40 000 personas que colmaban Stamford Brodge, fue el Sunderland el que se escapó con los tres puntos gracias a una jugada espectacular a Brian Bobbey, que salió desde el banquillo para crear el gol del triunfo.