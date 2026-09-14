Roberto De Zerbi sentenció a Richarlison con Tottenham

Oscar Sandoval

Tottenham atraviesa una sequía de cuatro partidos de Premier League sin anotar. La ofensiva necesita despertar y, a pesar de ello, Roberto De Zerbi aseguró que no tomará en cuenta a Richarlison, quien deberá buscar un nuevo destino si quiere tener regularidad.

Get all the latest team news and updates from Roberto De Zerbi's press conference ahead of the Carabao Cup trip to Liverpool ?️



? https://t.co/bRsj4x0Dqc pic.twitter.com/7HopUjWYMc — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 14, 2026

El atacante brasileño está sentenciado porque las palabras del técnico italiano en conferencia de prensa previa al duelo contra Liverpool fueron claras, “Richarlison no jugara, aunque esté disponible. Ni siquiera en la Carabao Cup”.

El futbolista es consciente de que no cuenta para De Zerbi y durante el verano expresó que “no decidirán mi futuro por mí”, esto después de que la directiva del conjunto londinense lo pusiera en el mercado y le ofreciera algunas vías de salida.

El futuro de Richarlison podría estar en Brasil ante el posible interés de Vasco da Gama, que busca un fichaje de renombre para cubrir la salida de Philippe Coutinho rumbo al Santos y el atacante sería el elegido.