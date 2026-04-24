EFE
Roberto De Zerbi hace hincapie en la importancia de ganar
El técnico recordó la urgencia de sumar triunfos.
Roberto de Zerbi, técnico del Tottenham Hotspur, remarcó la necesidad de ganar y de tener en cuenta la clasificación, en la que el conjunto del norte de Londres se encuentra en puestos de descenso, a dos puntos de la salvación cuando restan cinco jornadas para el final.
"No quiero presionar demasiado, pero tenemos que ser conscientes de la situación. No podemos olvidar la clasificación y la necesidad que tenemos de ganar. Lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente".
"Si ganamos en Wolverhampton todavía no está terminado. Hay otros cuatro partidos, pero creo que ahora merecemos ganar un partido. El último partido ante el Brighton & Hove Albion merecimos ganar".
Los 'Spurs', en descenso y sin conocer la victoria en liga desde el pasado 28 de diciembre cuando ganaron al Crystal Palace, no podrán contar con James Maddison, todavía no recuperado de su lesión, que se une a las bajas de Cristian Romero, capitán del equipo, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Destiny Udogie, Ben Davies y Guglielmo Vicario.
