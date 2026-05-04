¿Quiénes jugarán el playoff por el ascenso a la Premier League?

Oscar Sandoval

Coventry City e Ipswich Town consumaron su regreso a la Premier League después de una temporada inolvidable, la segunda división quedó atrás y la próxima temporada jugarán en el máximo circuito del futbol inglés que todavía tiene un lugar disponible por el que pelearán cuatro clubes.

Millwall, Southampton, Middlesbrough y Hull City todavía pueden ilusionarse con el ascenso a la mejor liga del futbol europeo, no lograron el ascenso directo ante el gran curso de Coventry que terminó como campeón de la Championship e Ipswich Town que se quedó con la segunda posición de la tabla.

Los playoff darán inicio el próximo viernes cuando Hull City, sexto lugar de la tabla, reciba a Millwall que terminó en la tercera posición y la vuelta está programada para el 11 de mayo con la ventaja de la localía para los ‘Lions’.

‘Boro’ y ‘Saints’ lucharán sábado y martes, en un duelo igualado entre el cuarto y quinto lugar de la clasificación. Dos eliminatorias que revelarán a los dos finalistas del playoff que se decidirá el próximo 23 de mayo con Wembley como testigo.