Piero Hincapié se queda en el Arsenal

Redacción FOX Deportes

El Arsenal hizo válida la opción de compra de Piero Hincapié tras el rendimiento que mostró el ecuatoriano durante la temporada 2025/26.

El defensor llegó al club londinense en calidad de préstamo procedente del Bayer Leverkusen en septiembre pasado y disputó 39 partidos, además de marcar un gol.

De acuerdo con medios ingleses, los ‘Gunners’ desembolsarán alrededor de 52 millones de euros para quedarse de forma definitiva con el defensa de 23 años.

Hincapié debutó como profesional con Independiente del Valle antes de fichar por Talleres de Córdoba en 2019. En 2021 dio el salto al Bayer Leverkusen, donde fue pieza clave del equipo que conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.