Partido de locura entre Manchester United y Bournemouth

Redacción FOX Deportes

Manchester United y Bournemouth ofrecieron un partido de locura que terminó 4-4, pero que deja muy señalado al equipo del portugués Rubén Amorim tras perder una oportunidad de oro para escalar a los puestos de la Champions en la Premier League.

It ends level after a frantic game at Old Trafford. pic.twitter.com/YwBi1zdNDs — Manchester United (@ManUtd) December 15, 2025

Con 4-3 en el marcador, el equipo del español Andoni Iraola no se rindió y consiguió el empate de la mano del francés Eli Kroupi en el minuto 84, aprovechándose de la débil defensa local. Un tropiezo en casa que deja sexto a los ‘Red Devils’ con 26 puntos.

El primer tiempo del United fue el mejor que ha jugado en toda la temporada, con intensidad, presión alta y un ritmo vertiginoso con y sin balón que mantuvo desubicado al Bournemouth. Un gran arranque que dio sus frutos a los 13 minutos, tras una mala salida de Petrovic que aprovechó el atento Amad Diallo para rematar de cabeza a portería vacía.

Semenyo aprovechó una pérdida en el medio campo y el mal retorno de los medios para definir a placer con un tiro cruzado raso al segundo palo, un empate inesperado visto lo visto en el terreno de juego.

Tuvo que aparecer Casemiro al filo del descanso para poner de nuevo en ventaja a un equipo local que por ocasiones y juego merecía ir por delante. Bruno Fernandes 'regaló' un saque de esquina para que el brasileño rematara completamente solo al segundo palo.

You can always rely on @Casemiro for a BIG header 🫡🇧🇷 pic.twitter.com/MEoqgrGYKK — Manchester United (@ManUtd) December 15, 2025

Pero la euforia duró lo mínimo, ya que tras el descanso empató Evanilson en un mano a mano y Tavernier de falta directa puso un durísimo 2-3 en el marcador. Los fantasmas en defensa volvían a aparecer en Old Trafford y la afición lo sabía. El público empezó a impacientarse y la reacción de los de Amorim tardó en llegar.

Desde el minuto 77 al 84 el marcador cambió de números hasta en tres ocasiones en unos instantes de locura que seguro que a los entrenadores no les hizo ninguna gracia.

Bruno de falta (m.77), Cunha en un mano a mano (m.79) y Kroupi con una gran definición en el área (m.84) pusieron de los nervios a más de uno en Manchester y le 'ofrecieron' a los aficionados una recta final de partido emocionante que ninguno pudo llevarse.