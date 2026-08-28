No era el cabello largo, Erling Haaland anotó en la goleada del Manchester City

EFE

Rayan Cherki demostró una vez más que es el jugador más creativo de este Manchester City. El francés, con libertad en la media punta, marcó dos grandes goles, uno donde entró hasta la cocina y otro con un disparo desde fuera del área para doblegar por 1-4 al Crystal Palace, que además fue la primera víctima de Erling Haaland esta temporada.

El noruego, que no había anotado en los dos primeros partidos, abrió el marcador en el minuto 17 al rematar de cabeza un envío de Antoine Semenyo. Haaland, ya sin su característico pelo largo, elevó con su remate de cabeza la pelota por encima de Dean Henderson en un bello tanto.

Norway in my heart tonight ?? pic.twitter.com/xj7VdzkYfB — Erling Haaland (@Erling) August 28, 2026

Es la primera vez que el City de Enzo Maresca se pone por delante en un partido después de perder la Community Shield contra el Arsenal y de remontar al Bournemouth en Premier. Para Haaland, que estrena su cuenta goleadora este torneo, este tanto convierte Selhurst Park en su estadio favorito en Inglaterra solo por detrás del Etihad Stadium. En la casa del Palace ha marcado ya seis tantos.

Pese a que los 'Sky Blues' pudieron haber sentenciado en la primera mitad, el Palace gozó de alguna buena ocasión para empatar, sobre todo una de cabeza de Tyrick Mitchell, pero el partido se marchó con el 0-1 al descanso.

Sin cambios para la segunda mitad, Cherki sacó la varita. Con mucha libertad en la posición del '10', el francés burló a tres jugadores con la pelota pegada al pie y sorprendió a todos al tocarla lo justo con la puntera para superar a Henderson. Golazo para Cherki, que lo celebró desafiante frente a la grada de los 'Eagles'.

ERLING HAALAND OUVRE SON COMPTEUR EN PREMIER LEAGUE ??



Le Norvégien inscrit son premier but de la saison et permet à City de prendre l’avantage face à Crystal Palace sur CANAL+ FOOT ?#CRYMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/nEd5NgAtPI — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 28, 2026

El 0-2 parecía matar el duelo, pero nada más sacar de campo, Elliot Anderson, del que se burlaba la afición local con sus cánticos, comparándole con Adam Wharton, cometió una falta a unos metros de la frontal y Yeremy Pino se encargó de ejecutarla.

El disparo del español, directo a una escuadra, tocó en la madera, rebotó en una mano de Donnarumma y entró en la portería. Oficialmente, tanto en propia puerta del italiano. Extraoficialmente, golazo de Pino.

Pero el intento de remontada del Palace se cercenó ahí. Tres minutos después de la falta de Pino, Cherki volvió a destaparse con un disparo desde la frontal que tocó lo justo en Chris Richards para cambiarle la trayectoria a Henderson.

Partido visto para sentencia y que permitió varios estrenos. En el Palace, el de Oscar Mingueza y en el City, el de Ayyoub Bouaddi, fichado del Lille a cambio de 96 millones este verano.

En los últimos instantes, Haaland aprovechó una asistencia de Phil Foden para firmar su primer doblete del curso. Los de Maresca suman dos triunfos en dos partidos y se colocan líderes provisionales de la tabla, a la espera del resto de resultados, mientras que el Palace es sotanero con cero puntos en dos jornadas y seis goles recibidos.