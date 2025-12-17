Newcastle tiene una cita con Manchester City en la Copa de la Liga

Oscar Sandoval

Newcastle superó 2-1 a Fulham y clasificó a semifinales de la Carabao Cup en donde enfrentará a Manchester City que dejó en el camino a Brentford.

MILEY'S LATE HEADER SENDS US INTO THE SEMI-FINAL!! 🙌 pic.twitter.com/iOjlYXxsJE — Newcastle United (@NUFC) December 17, 2025

La eliminatoria entre los ‘Magpies’ y Fulham parecía estar condenada a la serie de penales, pero un gol de Lewis Miley al 90+2 le dio el boleto a semifinales a ‘Las Urracas’ que se habían puesto por delante a los 10 minutos después de una jugada tejida que Yoane Wissa mandó a las redes.

Sasa Lukic igualó el partido seis minutos más tarde y la eliminatoria quedó en el aire, el tiempo corrió y en la última jugada del duelo, el juvenil Lewis Miley remató de cabeza un tiro de esquina y marcó el gol de la victoria sobre la hora.

Después del partido se llevó a acabo el sorteo de las semifinales y el próximo rival de Newcastle será el City, el ganador enfrentará a Chelsea, Arsenal o Crystal Palace en la gran final.