Manchester City se sumó a las semifinales de la Copa de la Liga

Oscar Sandoval

Manchester City venció 2-0 a Brentford y avanzó a las semifinales de la Carabao Cup por primera vez después de cinco temporadas, dos golpes certeros mandaron a la lona a los visitantes y con la ventaja manejó el resultado hasta sellar su boleto a la siguiente ronda.

El City dejó el brillo para otra ocasión y se redobló las mangas para trabajar un partido de copa, tuvo sus limitaciones, pero consiguió la victoria con un golazo de Rayan Cherki y uno más de Savinho en la segunda mitad para conseguir su lugar en semifinales.

Brentford aguantó la primera media hora, pero Cherki cambió el guión de la eliminatoria con un disparo colocado en la escuadra desde la media luna a los 32 minutos.

El resultado comenzaba a dejar dudas y los ‘Cityzens’ acabaron con ellas al 67 luego de un contragolpe que definió Savinho en el área con un disparo cruzado que significó la vuelta del equipo a semifinales de la Copa de la Liga que no gana desde 2021.