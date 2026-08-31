Mykhailo Mudryk jugará cedido en Tottenham

Redacción FOX Deportes

Tottenham confirmó la cesión hasta final de temporada de Mykhailo Mudryk, quien no disputa un partido oficial desde noviembre de 2024 debido a una sanción por dopaje.

We are delighted to announce the signing of Ukraine international forward Mykhailo Mudryk on a season-long loan ✍️



? https://t.co/sTK5X6I4wJ pic.twitter.com/NmK8jJTtm8 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026

El ucraniano estuvo más de año y medio apartado del terreno de juego después de dar positivo por meldonio. Sin embargo, el 31 de julio de 2026, la Agencia Mundial Antidopaje y la Federación Inglesa llegaron a un acuerdo que permitió al jugador volver a estar disponible.

Mudryk se reincorporó a la disciplina del Chelsea e incluso participó en tres amistosos durante la pretemporada de los ‘Blues’, que finalmente encontraron una salida para el extremo.

Chelsea fichó al ucraniano en 2023 procedente de Shakhtar Donetsk en una operación valorada en 100 millones de euros, cuando era uno de los extremos más cotizados del futbol europeo. Con el conjunto londinense disputó 73 partidos y marcó diez goles.

Tottenham incorporó además a otro futbolista de los ‘Blues’: el central Tosin Adarabioyo, quien había perdido protagonismo en la defensa de Xabi Alonso.