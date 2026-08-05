Mateo Kovacic cumplirá su contrato con Manchester City

Redacción FOX Deportes

Mateo Kovacic, centrocampista del Manchester City, confirmó que se quedará una temporada más en el club, pese a los rumores que le relacionaban con una salida en este mercado veraniego.

El centrocampista croata, de 32 años, aún tiene un año en su contrato, después de que en la pasada temporada apenas pudiera participar tras pasar por el quirófano y operarse de una lesión en el tendón de Aquiles.

"He hablado con el club, claro, y confían en mí. Ahora es mi turno de demostrar mi nivel y de estar en mi mejor estado de forma", dijo Kovacic a los medios de comunicación desplazados a la pretemporada del City en Hong Kong.

"Para mí, era muy importante escuchar que el club confía en mí y que ahora es mi turno de demostrar mi mejor nivel", añadió el croata.