Manchester United entra en la recta final de la pretemporada

Oscar Sandoval

Manchester United continúa ganando ritmo físico y futbolístico de cara al inicio de la temporada 2026/27. El equipo dejó buenas sensaciones en el amistoso frente al Atlético de Madrid, donde remontó el marcador para quedarse con la victoria.

The 2026/27 season starts here for Bruno, Matheus, Diogo and Nous 💪 pic.twitter.com/yRaiyMDiSS — Manchester United (@ManUtd) August 3, 2026

Los 'Red Devils' ultiman detalles y afrontarán tres partidos más antes de su debut en la Premier League frente a Hull City, que regresó a la máxima categoría tras conseguir el ascenso.

Michael Carrick ya cuenta con Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Diogo Dalot y Noussair Mazraoui, quienes se incorporaron al grupo después de su participación en el Mundial para afrontar la fase decisiva de la pretemporada.

El conjunto de Old Trafford cerrará su preparación con amistosos ante Paris Saint-Germain, campeón de Europa, Leeds y Milan. Después iniciará su participación en la Premier League el 22 de agosto con una visita a los 'Tigers'.