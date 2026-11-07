Manchester United decidirá el futuro de Michael Carrick en los próximos días

Oscar Sandoval

Michael Carrick enfrenta horas decisivas al frente de Manchester United, su futuro se definirá en Mónaco, donde la directiva se reunirá con los propietarios del club para analizar la crisis deportiva y determinar el camino a seguir. La continuidad del técnico está en el aire y los malos resultados podrían terminar por sentenciar su etapa en Old Trafford.

A frantic game featuring plenty of United character.



The post-match thoughts of Michael Carrick ? — Manchester United (@ManUtd) November 8, 2026

Los ‘Red Devils’ atraviesan uno de sus momentos más complicados, ocupan la posición 18 de la Premier League y están en zona de descenso. El equipo acumula 11 partidos sin ganar en todas las competencias, una racha que encendió las alarmas y la directiva tendrá que evaluar los pros y contras de Carrick antes de tomar una decisión definitiva.

BBC Sport señala que Omar Berrada y Jason Wilcox, directivos del United, serían partidarios de un cambio de entrenador. Sin embargo, Jim Ratcliffe y la familia Glazer preferirían analizar la situación a fondo antes de tomar una determinación sobre el futuro de Carrick. Las diferentes posturas reflejan la incertidumbre que rodea al banquillo de Old Trafford.

El panorama no es sencillo para el técnico. Aunque las remontadas recientes podrían jugar a su favor, los resultados siguen sin llegar y la situación en la clasificación es cada vez más preocupante. Manchester United necesita reaccionar para escapar de los puestos de descenso y recuperar el rumbo. La directiva tendrá la última palabra, pero los números juegan en contra de un entrenador cuyo futuro pende de un hilo.