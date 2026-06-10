Manchester United confirma el adiós del peor fichaje de su historia

Oscar Sandoval

Manchester United anunció que Casemiro, Tyrell Malacia y Jadon Sancho dejarán de ser parte del club a partir del 30 de junio cuando terminen contrato, el caso más llamativo es el de Jadon Sancho quién brilló más en sus cesiones a Borussia Dortmund y Chelsea que en Old Trafford.

Everyone at the club would like to thank Casemiro, Tyrell and Jadon for their contributions to United and wish them the very best of luck for the future 🤝



Once a Red, always a Red ❤️ — Manchester United (@ManUtd) June 10, 2026

El United sacó la cartera en el verano de 2021 y pagó 85 millones de euros por Sancho quien tras pasar por la cantera de Manchester City despegó en Borussia Dortmund, consumando uno de los fichajes más caros en la historia del club, pero nada salió como se esperaba.

El internacional inglés fue perdiendo peso en los ‘Red Devils’ con el paso del tiempo, primero un problema de disciplina lo marginó del primer equipo y Ruben Amorim le enseñó la puerta de salida, decisión que lo llevó a Dortmund y posteriormente a Chelsea y Aston Villa.

Sancho abandonará Old Trafford por la puerta de atrás luego de 83 partidos en los que anotó 18 goles, se convertirá en agente libre y buscará equipo para relanzar su carrera porque a los 26 años todavía podría abrirse hueco en un club fuera de la Premier League.