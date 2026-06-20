Publicación: martes 23 de junio de 2026

Reuters

Manchester United avanza hacia su nuevo estadio de 100 mil aficionados

El proyecto de 2 mil millones de libras sigue tomando forma.

El Manchester United ha asegurado la mayor parte de los terrenos necesarios para su nuevo estadio de 100,000 espectadores, informó el lunes el club de la Premier League.

El United había anunciado el año pasado planes para construir el estadio de 2,000 millones de libras (2,650 millones de dólares), que sería el más grande de Reino Unido, junto al actual Old Trafford.

El club dijo que había adquirido a Indurent, proveedor de espacios industriales, y a una compañía de cartera de Blackstone un terreno de unas 10 hectáreas, situado aproximadamente 350 metros al noroeste de Old Trafford.

Manchester United aseguró el tercer lugar de la Premier League

Manchester United 3-2 Nottingham Forest
Luke Shaw anotó el 1-0 a favor del United a los cinco minutos de la primera mitad
Manchester United aseguró el tercer lugar de la Premier League
Morato empató el partido al 52
Manchester United derrotó 3-2 a Notthingham Forest y nadie le podrá arrebatar la tercera posición de la Premier League
Matheus Cunha recuperó la ventaja del United a los 54 minutos
Décimo gol de Cunha esta temporada en la Premier League
Bryan Mbeumo amplió la ventaja al 75
Manchester United aseguró el tercer lugar de la Premier League
Morgan Gibbs-White puso cifras definitivas al 77

"Poder construir tan cerca de Old Trafford nos permite preservar la herencia, las tradiciones y los rituales que son tan importantes para nuestros aficionados", dijo Collette Roche, directora ejecutiva del desarrollo del nuevo estadio del United, en un comunicado.

"Estamos comprometidos a construir un estadio de categoría mundial con nuestros seguidores, no sólo para ellos, con la atmósfera, la asequibilidad y la accesibilidad en el centro de nuestro planteamiento".

Old Trafford es la casa de los 20 veces campeones del futbol inglés desde 1910. El estadio, con capacidad para más de 74,000 espectadores, no ha sido sometido a una remodelación importante desde 2006 y también ha afrontado problemas como filtraciones en el techo, drenaje inadecuado y avistamientos de roedores.

Manchester United sigue invicto con Michael Carrick en la Premier League

Manchester United 2-1 Crystal Palace
Maxence Lacroix abrió el marcador y adelantó a Crystal a los cuatro minutos del primer tiempo
El francés fue héroe y villano luego de marcar el gol de 'Las Águilas' y ver la cartulina roja en la segunda mitad
Lacroix cometió un penal sobre Matheus Cunha y el árbitro lo expulsó con ayuda del VAR
Bruno Fernandes emparejó la contienda a los 57 minutos
Séptimo gol del portugués esta temporada en la Premier League
Manchester United sigue invicto con Michael Carrick en la Premier League
Benjamin Šeško marcó el gol del triunfo a los 65 minutos
Šeško anotó por tercer partido consecutivo en liga
Manchester United venció 2-1 a Crystal Palace y escaló a la tercera posición de la Premier League luego de seis victorias y un empate desde que Michael Carrick está al frente del equipo

El propietario minoritario Jim Ratcliffe, que posee una participación de alrededor del 29% y supervisa las operaciones futbolísticas, se ha mostrado partidario de construir un estadio completamente nuevo en lugar de renovar Old Trafford.

El director ejecutivo de los 'Red Devils', Omar Berrada, dijo en marzo del año pasado que la inversión en el nuevo estadio podría afectar el gasto en la plantilla y la competitividad durante cinco años.

Después de tener dificultades para replicar dentro y fuera del campo el éxito logrado bajo la dirección de Alex Ferguson, el United terminó tercero en la temporada recientemente concluida bajo el mando de Michael Carrick, asegurando una plaza en la Champions League por primera vez en dos temporadas.

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