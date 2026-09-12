Manchester City venció al United y sigue firme en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó 1-0 a Manchester United y, pese a las dificultades, mantuvo el paso perfecto en la Premier League con su cuarta victoria en fila. Phil Foden fue expulsado a los 23 minutos, pero Erling Haaland apareció al 60 para darle el triunfo a los visitantes.

El United no pudo salir del bache y aumentó las dudas tras un inicio de campaña con dos derrotas, un empate y una victoria. Los locales jugaron con superioridad numérica durante buena parte del encuentro, pero no fueron capaces de aprovecharla y los ‘Cityzens’ tuvieron paciencia hasta marcar en su primer disparo al arco de Senne Lammens.

Los ‘Red Devils’ tampoco encontraron el futbol que los llevó a la Champions League. Pese a tener un hombre más, no consiguieron inclinar la balanza a su favor y terminaron cediendo puntos por segunda jornada consecutiva.

Five wins in a row ✂️? — Manchester City (@ManCity) September 13, 2026

El plan del City cambió con la expulsión de Foden. Los visitantes tuvieron que modificar sobre la marcha, priorizaron el orden defensivo y esperaron una oportunidad para hacer daño.

Cuando mejor jugaba el United, Haaland apareció en el área para definir con la pierna izquierda y marcar el 1-0 a los 60 minutos. A partir de ese momento cambió el partido y parecía que los locales eran los que jugaban en inferioridad numérica.

Manchester City resistió en el tramo final y conquistó Old Trafford para alcanzar su cuarta victoria consecutiva y mantener el paso perfecto en la Premier League.